В личном кабинете Билла Гейтса на собеседовании задавали вопросы о сексуальной жизни

В личном кабинете Билла Гейтса на собеседовании задавали вопросы о сексуальной жизниВсе причастные, кроме девушек, отрицают обвинения
По данным The Wall Street Journal, консалтинговая фирма Билла Гейтса, отвечающая за наем в Gates Ventures, якобы требовала от кандидаток на работу ответов на откровенные вопросы в процессе собеседования в кабинете Гейтса. Несколько женщин сообщили, что их спрашивали о прошлом сексуальном опыте, наличии откровенных фотографий на телефоне, предпочтениях в порнографии и даже спрашивали о заболеваниях, передающихся половым путем.
По сообщениям, вопросы задавала компания Concentric Advisors, сторонняя фирма. Проверки, которые также касались употребления наркотиков и других деликатных тем, якобы проводились в течение последних нескольких лет. Компания Concentric Advisors отрицает, что задавала подобные вопросы, и заявила, что их процесс был направлен на оценку правдивости кандидатов и их уязвимости к шантажу.
Представитель компании Gates Ventures опроверг информацию о каких-либо сексуально откровенных вопросах и подчеркнул, что компания придерживается уважительного подхода к процессу найма. Компания Concentric Advisors не ответила на просьбу о комментарии.