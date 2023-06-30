В личном кабинете Билла Гейтса на собеседовании задавали вопросы о сексуальной жизни

По сообщениям, вопросы задавала компания Concentric Advisors, сторонняя фирма. Проверки, которые также касались употребления наркотиков и других деликатных тем, якобы проводились в течение последних нескольких лет. Компания Concentric Advisors отрицает, что задавала подобные вопросы, и заявила, что их процесс был направлен на оценку правдивости кандидатов и их уязвимости к шантажу.

Представитель компании Gates Ventures опроверг информацию о каких-либо сексуально откровенных вопросах и подчеркнул, что компания придерживается уважительного подхода к процессу найма. Компания Concentric Advisors не ответила на просьбу о комментарии.