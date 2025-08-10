В ЛНР создадут природный заказник для защиты степей и редких животных

Заказник разместится на территории Беловодского округа и займет площадь более 1000 гектаров. Он включает разные типы местности: степи, луга в поймах рек, а также водораздел между реками Камышная и Деркул. На этой территории живут редкие животные и растения, которые занесены в Красную книгу России. Среди них — пион тонколистный, жук-олень, филин и обычная горлица.

Постановление о создании заказника подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Теперь специалисты смогут работать над сохранением этих природных территорий и редких видов.