В ЛНР создадут природный заказник для защиты степей и редких животных«Юницкий»
В Луганской Народной Республике появится новый природный заказник федерального значения — «Юницкий». Его цель — сохранить уникальный ландшафт Деркульской и Старобельской степи.
Заказник разместится на территории Беловодского округа и займет площадь более 1000 гектаров. Он включает разные типы местности: степи, луга в поймах рек, а также водораздел между реками Камышная и Деркул. На этой территории живут редкие животные и растения, которые занесены в Красную книгу России. Среди них — пион тонколистный, жук-олень, филин и обычная горлица.
Постановление о создании заказника подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Теперь специалисты смогут работать над сохранением этих природных территорий и редких видов.