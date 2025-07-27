В «Лосином Острове» зацвели краснокнижные орхидеи

В «Лосином Острове» зацвели краснокнижные орхидеиИз Красной книги
Это нежное растение с бело-зелёными цветками и двумя крупными листьями можно встретить только в старых влажных лесах. Его семена прорастают только при помощи специальных грибов, которые живут в почве. Поэтому любые изменения окружающей среды могут навредить этим растениям.
Кроме любки зеленоцветковой, в парке можно увидеть и другие редкие орхидеи. Среди них:
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Любка двулистная — с белыми цветками, живёт на лесных опушках и лугах.
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Дремлик болотный — растёт на сырых полянах и цветёт в июне-июле.
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Пальчатокоренник Фукса — с розово-лиловыми цветками, любит богатую лесную почву.
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Гнездовка обыкновенная — лишена зелёных листьев, питается через грибной симбиоз.
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Тайник овальный и ладьян трёхнадрезный — трудно заметные, но очень редкие.
Специалисты просят посетителей не срывать орхидеи и бережно относиться к природе.