Наука и технологии
Опубликовано 27 июля 2025, 15:48
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В «Лосином Острове» зацвели краснокнижные орхидеи

Из Красной книги
В национальном парке «Лосиный Остров» в Москве начался сезон цветения редких орхидей. Биологи обнаружили сразу четыре новых места, где растёт любка зеленоцветковая — исчезающий вид, занесённый в Красную книгу Москвы и охраняемый на международном уровне.
В «Лосином Острове» зацвели краснокнижные орхидеи
© Ardi Evans

Это нежное растение с бело-зелёными цветками и двумя крупными листьями можно встретить только в старых влажных лесах. Его семена прорастают только при помощи специальных грибов, которые живут в почве. Поэтому любые изменения окружающей среды могут навредить этим растениям.

Кроме любки зеленоцветковой, в парке можно увидеть и другие редкие орхидеи. Среди них:

  • Любка двулистная — с белыми цветками, живёт на лесных опушках и лугах.

  • Дремлик болотный — растёт на сырых полянах и цветёт в июне-июле.

  • Пальчатокоренник Фукса — с розово-лиловыми цветками, любит богатую лесную почву.

  • Гнездовка обыкновенная — лишена зелёных листьев, питается через грибной симбиоз.

  • Тайник овальный и ладьян трёхнадрезный — трудно заметные, но очень редкие.

Специалисты просят посетителей не срывать орхидеи и бережно относиться к природе.