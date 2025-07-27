В «Лосином Острове» зацвели краснокнижные орхидеи

Это нежное растение с бело-зелёными цветками и двумя крупными листьями можно встретить только в старых влажных лесах. Его семена прорастают только при помощи специальных грибов, которые живут в почве. Поэтому любые изменения окружающей среды могут навредить этим растениям.

Кроме любки зеленоцветковой, в парке можно увидеть и другие редкие орхидеи. Среди них:

Любка двулистная — с белыми цветками, живёт на лесных опушках и лугах.

Дремлик болотный — растёт на сырых полянах и цветёт в июне-июле.

Пальчатокоренник Фукса — с розово-лиловыми цветками, любит богатую лесную почву.

Гнездовка обыкновенная — лишена зелёных листьев, питается через грибной симбиоз.

Тайник овальный и ладьян трёхнадрезный — трудно заметные, но очень редкие.

Специалисты просят посетителей не срывать орхидеи и бережно относиться к природе.