В лучших традициях Apple: ремешок для Vision Pro стоит как смартфон

Ремешок для разработчиков решает эту проблему благодаря встроенному порту USB-C. Это позволяет разработчикам: компилировать и отлаживать приложения напрямую и потенциально передавать файлы, хотя Apple не подтвердила этот факт. Интересно, что ремешок для разработчиков также включает встроенный динамик.

Apple подчеркивает, что ремешок для разработчиков предназначен исключительно для разработчиков и доступен только через специальный сайт (не в Apple Store). Кроме того, приобрести его можно только для зарегистрированных в США аккаунтов.