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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 19:36
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В лучших традициях Apple: ремешок для Vision Pro стоит как смартфон

300 долларов, но он особенный
Гарнитура Vision Pro от Apple все же получила возможность проводного подключения благодаря новому ремешку для разработчиков, цена которого составляет… 299 долларов. Этот аксессуар добавляет порт USB-C устройству.

Зачем нужен ремешок для разработчиков? Vision Pro в настоящее время не имеет физических портов, помимо разъема для аккумулятора. Это создает проблемы для разработчиков, работающих над приложениями и играми, поскольку беспроводная передача данных может быть медленной и громоздкой.

В лучших традициях Apple: ремешок для Vision Pro стоит как смартфон
© MacRumors

Ремешок для разработчиков решает эту проблему благодаря встроенному порту USB-C. Это позволяет разработчикам: компилировать и отлаживать приложения напрямую и потенциально передавать файлы, хотя Apple не подтвердила этот факт. Интересно, что ремешок для разработчиков также включает встроенный динамик.

Apple подчеркивает, что ремешок для разработчиков предназначен исключительно для разработчиков и доступен только через специальный сайт (не в Apple Store). Кроме того, приобрести его можно только для зарегистрированных в США аккаунтов.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vision Pro
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#Apple