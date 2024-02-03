В лучших традициях Apple: ремешок для Vision Pro стоит как смартфон

В лучших традициях Apple: ремешок для Vision Pro стоит как смартфон300 долларов, но он особенный
Зачем нужен ремешок для разработчиков? Vision Pro в настоящее время не имеет физических портов, помимо разъема для аккумулятора. Это создает проблемы для разработчиков, работающих над приложениями и играми, поскольку беспроводная передача данных может быть медленной и громоздкой.
Ремешок для разработчиков решает эту проблему благодаря встроенному порту USB-C. Это позволяет разработчикам: компилировать и отлаживать приложения напрямую и потенциально передавать файлы, хотя Apple не подтвердила этот факт. Интересно, что ремешок для разработчиков также включает встроенный динамик.
Apple подчеркивает, что ремешок для разработчиков предназначен исключительно для разработчиков и доступен только через специальный сайт (не в Apple Store). Кроме того, приобрести его можно только для зарегистрированных в США аккаунтов.