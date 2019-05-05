В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Работа учёных опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Речь в ней идёт о событии 21 января 2019 года, в день, когда жители Земли наблюдали лунное затмение.

Вспышку на Луне заметили, когда спутник почти полностью ушёл в тень Земли. Её было видно не только через телескопы, но и невооружённым взглядом. Учёные же использовали данные с телескопов MIDAS. Они помогли понять исследователям, что причиной вспышки, длившейся 0,28 секунды, стало падение метеорита.

Космическое тело, столкнувшееся с Луной, имело массу около 45 кг и размер в поперечнике до 60 см. Оно врезалось в спутник с огромной скоростью — 61 000 км/ч. Из-за удара поднялся столб частиц лунной породы, свет от солнца рассеялся на них, и стала видна вспышка.

Энергия столкновения составила полторы тонны в тротиловом эквиваленте. Исследователи предполагают, что на месте удара образовался кратер диаметром до 15 метров.