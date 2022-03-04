В Луну врезался кусок космического мусора

Наука и технологии
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В Луну врезался кусок космического мусораЭто часть китайской ракеты
Предполагаемый кусок китайской ракеты врезался сегодня в Луну, как и ожидали эксперты. Он должен был упасть около 7:30 утра по североамериканскому восточному времени сегодня утром. Столкновение, вероятно, оставило на Луне новый кратер, который может достигать 20 метров в диаметре.
Изначально астрономы говорили, что в марте с Луной столкнётся деталь старой ракеты SpaceX Falcon 9. Затем оказалось, что это часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии «Чанъэ 5-T1». Китай пытался отрицать принадлежность ракеты к космической программе страны , утверждая, что она вернулась на нашу планету и сгорела в атмосфере.
Стоит отметить, что столкновение не должно вызывать беспокойства. В ближайшие месяцы учёные будут искать следы от ракеты на поверхности Луны.
Источник: The Verge