В М.Видео начали продавать механические наручные часы

Опубликовано 16 января 2026, 11:301 мин.
В М.Видео начали продавать механические наручные часыCasio на месте
М.Видео расширил свой ассортимент, впервые добавив в продажу механические наручные часы. В частности, на маркетплейсе можно приобрести часы культового бренда Casio.
© М.Видео / Casio
В линейке представлены кварцевые и электронные модели с разным дизайном и набором функций. Цены на Casio начинаются примерно от 3 тысяч рублей и доходят до 40 тысяч рублей в зависимости от модели.
Также М.Видео предлагает механические часы российского бренда AGAT. Это классические модели с ручным или автоматическим заводом. Стоимость таких часов начинается от 40 тысяч рублей и зависит от используемых материалов, типа механизма и оформления корпуса.
В компании отмечают, что решение добавить механические часы стало частью тестирования новой категории товаров.