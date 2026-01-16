В М.Видео начали продавать механические наручные часы

В линейке представлены кварцевые и электронные модели с разным дизайном и набором функций. Цены на Casio начинаются примерно от 3 тысяч рублей и доходят до 40 тысяч рублей в зависимости от модели.

Также М.Видео предлагает механические часы российского бренда AGAT. Это классические модели с ручным или автоматическим заводом. Стоимость таких часов начинается от 40 тысяч рублей и зависит от используемых материалов, типа механизма и оформления корпуса.

В компании отмечают, что решение добавить механические часы стало частью тестирования новой категории товаров.