В «М.Видео» протестировали быструю доставку небольших грузов в космос

Наука и технологии
Сегодня в 15:47
В «М.Видео» протестировали быструю доставку небольших грузов в космосГруз поднялся за такое же время, какое магазин тратит на доставку
Онлайн-магазин «М.Видео» показал в своём Instagram, как в космос поднялся стратостат с грузом из беспроводных пауэрбанков. Полёт был организован совместно с креативным агентством BlackLight и показан в рамках развития и демонстрации экспресс-доставки от «М.Видео».
Стратостат поднялся на высоту 30 км со скоростью 6 м/с, время подъёма составило 90 минут. Аппарат поднялся за такое же время, за какое, по сообщениям, «М.Видео» осуществляет доставку в радиусе 50 км.
Отмечается, что груз, который стратостат доставил в космос состоял из 100 беспроводных зарядных устройств.