В «М.Видео» протестировали быструю доставку небольших грузов в космос

Стратостат поднялся на высоту 30 км со скоростью 6 м/с, время подъёма составило 90 минут. Аппарат поднялся за такое же время, за какое, по сообщениям, «М.Видео» осуществляет доставку в радиусе 50 км.

Отмечается, что груз, который стратостат доставил в космос состоял из 100 беспроводных зарядных устройств.