В магазинах IKEA за порядком начали следить дроны

Дроны работают автономно, в нерабочее время они делают фото и видео, а также сканируют каждый поддон на складе с помощью камер и сенсоров. Они передают собранную информацию в центральную систему, которая обновляет данные о наличии продуктов и выявляет любые несоответствия или ошибки.

IKEA начала экспериментировать с дронами Verity в 2020 году в Швейцарии и осталась довольна результатами. Компания заявляет, что дроны повышают точность учета запасов, а также улучшают условия труда для сотрудников, освобождая их от ручного подсчета товаров.

Verity — это швейцарская компания, специализирующаяся на создании дронов для различных целей. Она была основана Рафаэлло Д’Андреа, одним из создателей Kiva Systems, которая позже стала Amazon Robotics.

«Внедрение дронов и других передовых инструментов, таких как роботы для сбора товаров — это беспроигрышный вариант для всех. Это улучшает самочувствие наших сотрудников, снижает эксплуатационные расходы и позволяет нам стать более доступными и удобными для наших клиентов», – рассказала Толга Онку, руководитель отдела розничной торговли компании Ingka Group, владеющей IKEA.

Летом 2022 года стало известно, что IKEA полностью уходит из России.