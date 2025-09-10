В магазинах США начали продавать мясо исчезающих акул под видом обычной рыбы

Учёные купили 29 образцов акульего мяса и проверили их с помощью ДНК-анализа. Выяснилось, что 93% упаковок были подписаны лишь словом «акула» или «мако», без указания конкретного вида. В итоге в продаже оказалось мясо 11 разных акул, включая больших и гребенчатых молотоголовых — видов, занесённых в Красный список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения. Именно эти акулы ещё и не рекомендуются к употреблению из-за крайне высокого содержания ртути.

По словам авторов исследования, покупатели фактически лишены возможности осознанно выбирать, что они едят. Даже когда на упаковке указывался вид, одна из таких подписей оказалась неверной.