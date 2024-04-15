В магазине приложений для iOS появилось поддельное приложение «Сбера»

В App Store было замечено поддельное мобильное приложение, имитирующее приложение Сбербанка под названием «Сбер: Онлайн Банк». Мошенники использовали стилистику и логотип банка, пытаясь создать иллюзию официальности. Однако представитель колл-центра Сбербанка подтвердил, что это фальшивое приложение, и рекомендовал избегать его установки, подчеркнув, что настоящее приложение можно скачать только из официального источника — в отделении банка.

Этот случай не первый, — ранее в App Store появлялись поддельные приложения от ВТБ и Тинькофф банка, об этом предупредило управление МВД России. Специалисты отметили, что эти фальшивые приложения часто накручивают положительные оценки, а основная цель их создателей — получить доступ к личной информации пользователей. Настоящие приложения банков уже были удалены из App Store и Google Play из-за санкций со стороны США и ЕС, но ранее загруженные версии остаются доступными для клиентов.

Сбербанк регулярно обновляет свои приложения в App Store и проинформировал об этом. Недавно появилось новое приложение под названием «Учёт Онлайн», но спустя двое суток оно было удалено из магазина приложений.