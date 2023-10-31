В МАИ создали нейросеть для ускорения расчётов в авиации

В Московском авиационном институте разработали программное обеспечение, которое значительно ускоряет сложные инженерные расчёты в авиационной сфере. Это программное обеспечение использует искусственные нейронные сети для аэродинамических расчётов.

Проект реализуется с использованием нейросетей и является частью усилий по созданию отечественного программного обеспечения для комплексных мультифизических расчётов в авиационной отрасли. Эта работа была начата по указанию правительства России, и Московский авиационный институт играет ключевую роль в этом процессе.

Разработчики использовали самые современные технологии, включая нейронные сети на базе PyTorch. Они создали модуль для генерации данных, который позволяет нейросетям быстро выполнять сложные расчёты, что ранее требовало бы использования мощных суперкомпьютеров. Эта разработка уникальна и может конкурировать с продуктами мировых лидеров в области инженерного программного обеспечения.

Министерство промышленности и торговли России поддерживает проект МАИ и субсидирует его для внедрения в авиационной промышленности. Разработчики работают над улучшением и расширением функционала программного обеспечения, а также планируют запатентовать свои достижения.