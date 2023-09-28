В МАИ ускорили систему оценки материалов для ракет и самолётов

Учёные из Московского авиационного института (МАИ), провели исследование, чтобы понять, как размер, форма и распределение пор влияют на свойства композитных материалов, используемых в аэрокосмической отрасли. Композитные материалы имеют много преимуществ: они лёгкие и прочные, работают в экстремальных условиях и в агрессивных средах. Однако создание идеальных композитов часто затрудняется наличием пор.

Учёные разработали быстрые и эффективные методы для оценки свойств пористых композитных материалов. Сначала они провели эксперименты на образцах с разной степенью пористости, а затем, используя аналитические методы и численное моделирование, определили физико-механические характеристики материалов в зависимости от степени пористости.

Эти результаты будут полезны при разработке новых материалов для аэрокосмической отрасли, где важны температурная стойкость и технические свойства. Это также может быть полезно в других отраслях, таких как машиностроение, строительство и медицина, где используются композитные материалы. Учёные уже протестировали свои модели на различных типах композитов и планируют расширить их применение на материалы, созданные с использованием трёхмерной печати.