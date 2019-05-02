В Марианской впадине нашли следы ядерных взрывов

Разные страны проводили испытания в период с 1945 по 1963 годы, как на наземных полигонах, так и в атмосфере. После испытаний по всему миру было зафиксировано увеличение количества углерода-14. Теперь учёные решили узнать, как глубоко в океан мог проникнуть радиоактивный изотоп.

Исследователи взяли образцы амфипод — отряда раков, обитающих в Марианской впадине. Анализ показал, что в мышечных тканях организмов присутствует углерод-14. Это могло произойти только в одном случае: если изотоп проник на глубину в результате взрывов ядерных бомб.

Напомним, глубина Марианской впадины равна почти 11 км.