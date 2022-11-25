В марсианском кратере нашли органические соединения

15:52, 25 ноября 2022
1 мин.
В марсианском кратере нашли органические соединенияЭто может как говорить о наличии жизни, так и не говорить
Учёные проанализировали породы марсианского кратера Езеро и нашли там кое-что интересное, что может указывать на наличие органической жизни.
Фото: unsplash
Кратер Езеро исследует марсоход Perseverance. В этом месте когда-то располагалось озеро, считают учёные. На дне его исследователи обнаружили вулканические породы, содержащие минералы. Чтобы они образовались там, требовалось, чтобы вода взаимодействовала с остывшей магмой. Если судить по имеющимся данным, озеро кратера Езеро сначала было пресным, а потом содержание солей в нём выросло, и оно стало маленьким морем.
Кроме того, в кратере нашли органические вещества. Отметим, что их наличие не обязательно говорит о присутствии живых существ, но повышает такую вероятность.