В марсианском кратере нашли органические соединения

Кратер Езеро исследует марсоход Perseverance. В этом месте когда-то располагалось озеро, считают учёные. На дне его исследователи обнаружили вулканические породы, содержащие минералы. Чтобы они образовались там, требовалось, чтобы вода взаимодействовала с остывшей магмой. Если судить по имеющимся данным, озеро кратера Езеро сначала было пресным, а потом содержание солей в нём выросло, и оно стало маленьким морем.

Кроме того, в кратере нашли органические вещества. Отметим, что их наличие не обязательно говорит о присутствии живых существ, но повышает такую вероятность.