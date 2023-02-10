В марте из российских онлайн-кинотеатров пропадёт множество сериалов и фильмов

Дело в том, что в марте 2023 год у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты с Disney. Сейчас контент компании есть у «Кинопоиска», «Иви» и Okko. Однако скоро он оттуда пропадёт.

Disney прекратил выпускать в российском прокате свои новинки в марте 2022 года после того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины. Эксперты считают, что исчезновение фильмов и сериалов компании из библиотек российских видеосервисов может негативно сказаться на лояльности аудитории и снизить выручку.