В марте из российских онлайн-кинотеатров пропадёт множество сериалов и фильмов

21:02, 10 февраля 2023
1 мин.
В марте из российских онлайн-кинотеатров пропадёт множество сериалов и фильмовСреди них много детского контента
«Ведомости» узнали, что в марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney. Это, например, «Король лев», «Зверополис», «Холодное сердце» и «Один дома».
Фото: Unsplash
Дело в том, что в марте 2023 год у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты с Disney. Сейчас контент компании есть у «Кинопоиска», «Иви» и Okko. Однако скоро он оттуда пропадёт.
Disney прекратил выпускать в российском прокате свои новинки в марте 2022 года после того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины. Эксперты считают, что исчезновение фильмов и сериалов компании из библиотек российских видеосервисов может негативно сказаться на лояльности аудитории и снизить выручку.