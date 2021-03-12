В марте рядом с Землёй пролетит самый большой астероид

Сообщается, что астероид под названием 2001 FO32 пройдёт на расстоянии двух миллионов километров от Земли. Это ближайшая точка. Если сравнивать с расстоянием до Луны, то это в пять раз дальше.

Ширина астероида составляет от 440 до 680 метров, пишет Naked Science. Скорость небесного тела будет равна почти 124 тысячам километров в час. Отмечается, что это более высокий показатель, чем у большинства астероидов. Также интересно, что орбита астероида наклонена на 39 градусов к плоскости орбиты Земли.

Учёные классифицировали астероид как «потенциально опасный». Тем не менее, столкновение его с Землёй маловероятно. Исследователи уже достаточно хорошо изучили объект. 21 марта же учёные смогут уточнить размеры астероида и его альбедо, а также примерный состав. Люди в Южном полушарии тоже смогут увидеть небесное тело в телескоп.