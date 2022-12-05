В МегаФоне заявили, что Nokia продолжит поставлять компании оборудование

По словам главы МегаФона Хачатура Помбухчана, Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями: два европейским регуляторам и два американским. Собеседнику известно, что «одно удовлетворено положительно, по трём ожидаются решения».

Ранее СМИ сообщали, что Nokia запросила экспортные лицензии у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США и Министерства иностранных дел Финляндии. Отмечалось, что речь идёт не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет. Затем Nokia в течение года ликвидирует все свои российские юрлица.