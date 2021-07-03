В Мексиканском заливе загорелся океан

Наука и технологии
Сегодня в 16:09
В Мексиканском заливе загорелся океанВсё уже потушено
Вчера вечером СМИ сообщили, что в Мексиканском заливе загорелся трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Огонь был виден даже над водой.
Авария случилась у берегов города Сьюдад-дель-Кармен. Сообщается, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала утечка углеводорода из регулирующего клапана между платформами. Случилась она на глубине 78 метров.
Авторство: Manuel Lopez San Martin
Для тушения пожара направили три судна. Жертв и пострадавших нет. Сообщается, что подводный пожар уже потушили. Утечку газа тоже удалось остановить путём закрытия соединительных клапанов трубопровода.
Стоит отметить, что на месте аварии располагается крупнейшее месторождение сырой нефти с добычей 95 тысяч баррелей в день. Сейчас, как уверяет Pemex, там уже восстановлены рабочие условия. Компания анализирует возможные причины инцидента.