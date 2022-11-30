В метеорите обнаружены неизвестные ранее минералы

Два новых минерала были обнаружены в метеорите, найденном в Эль-Али, что в Сомали. Этот метеорит весит 17 тонн и входит в десятку крупнейших метеоритов на Земле.

Небольшой, весом в 70 грамм, фрагмент метеорита был отправлен ученым из Университета Альберты для классификации минералов, входящих в его состав. В течение первого же дня анализа команда обнаружила в образце два совершенно новых минерала.

Первый был назван элалитом в честь города, недалеко от которого был найден метеорит, а второй - элкинстантонитом в честь Линди Элкинс-Тантон, главного исследователя миссии NASA "Психея". Оба минерала состоят из железа, полония и кислорода.

Быстрота идентификации новых минералов объясняется тем, что они уже были синтезированы в лаборатории еще в 1980-х годах. Их состав и кристаллические структуры можно было быстро сопоставить с существующими данными, а не классифицировать с нуля.

Команда говорит, что элалиит и элкинстантонит могут помочь указать на новые геологические и химические процессы и, в конечном итоге, открыть новые области применения материалов.