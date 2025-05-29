В МФТИ разработали первое отечественное ПО для сейсморазведки

Сотрудники МФТИ разработали программное обеспечение для нефтегазовой отрасли, способное заменить зарубежные аналоги в морской сейсморазведке. Новая система позволяет моделировать групповые источники акустического сигнала с высокой точностью, что важно для поиска углеводородов на шельфе. Программа учитывает геометрию расположения источников, параметры их работы и оптимизирует взаимодействие всех элементов, минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая расходы компаний.

Разработчики рассказали, что ключевая часть ПО, алгоритмы, созданны с нуля. Они позволяют рассчитывать поведение сейсмоисточников с помощью методов искусственного интеллекта и сложных математических моделей. Благодаря этим технологиям инженеры могут проектировать схемы сейсмосъемки, учитывать отражения сигналов и находить оптимальные решения даже в сложных условиях. Важное преимущество системы — встроенный модуль для анализа и сравнения вариантов, который помогает выбирать лучшие параметры и сохранять их для дальнейшего использования.

Тестирование показало, что точность программы превышает 97% по сравнению с зарубежными решениями. Кроме того, многопроцессорные технологии ускоряют расчёты, позволяя быстрее готовить проекты. По словам команды МФТИ, испытания системы в реальных условиях пройдут этим летом в Охотском море. Учёные уверены, что новое ПО укрепит позиции российских компаний на мировом рынке и станет незаменимым инструментом для геофизиков.