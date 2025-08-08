В МФТИ создали миниатюрный детектор микроволн для спутников, медицины и 5G

Когда микроволны попадают на гранат, в нём возникают магнитные колебания, которые создают спиновый ток. Этот ток в платиновом слое превращается в электрический сигнал, который зависит от поляризации волн. Благодаря этому устройство может точно «видеть», как именно направлены микроволны.

Учёные сделали детектор универсальным: с помощью магнитного поля можно менять частоту работы, использовать его как фильтр или преобразователь. Это открывает возможности создавать на его основе миниатюрные модули связи для спутников, медицинские датчики для контроля процессов в организме, радары для беспилотников и элементы для квантовой электроники.

Сейчас исследователи продолжают изучать, как детектор работает с разными типами поляризации, чтобы расширить его применение.