В МГТУ им. Баумана начали делать своё «умное» оптоволокно для сенсоров

Производство развернуто в Квантум-парке вуза. Его сердце — уникальная 15-метровая установка, так называемая башня вытяжки. Она по характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам.

В башне стеклянная заготовка нагревается до очень высокой температуры, размягчается и вытягивается в тончайшее волокно толщиной в сотые доли миллиметра. Весь процесс контролируется автоматикой.

Важную роль в создании и наладке комплекса сыграли учёные из Института радиотехники и электроники РАН.

Новая производственная линия позволит МГТУ ежегодно выпускать несколько тысяч километров такого волокна.