В МГТУ им. Баумана начали делать своё «умное» оптоволокно для сенсоров

В МГТУ им. Баумана начали делать своё «умное» оптоволокно для сенсоровРазработка важная
В МГТУ им. Баумана запустили серийное производство специального оптоволокна — ключевого материала для высокоточных датчиков, лазерных и измерительных систем, пишет ТАСС.
Производство развернуто в Квантум-парке вуза. Его сердце — уникальная 15-метровая установка, так называемая башня вытяжки. Она по характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам.
В башне стеклянная заготовка нагревается до очень высокой температуры, размягчается и вытягивается в тончайшее волокно толщиной в сотые доли миллиметра. Весь процесс контролируется автоматикой.
Важную роль в создании и наладке комплекса сыграли учёные из Института радиотехники и электроники РАН.
Новая производственная линия позволит МГТУ ежегодно выпускать несколько тысяч километров такого волокна.