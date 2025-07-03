В МГТУ им. Баумана придумали, как защитить здания от таяния вечной мерзлоты

Это особенно актуально для северных регионов, где подобные проблемы ежегодно требуют миллиардных затрат на ремонт. Предложенное решение — это система охлаждения, которая летом отводит тепло от земли с помощью насосов и специальных зондов, размещённых под фундаментом. Энергия для работы системы поступает от солнечных панелей. При этом панели также защищают грунт от перегрева.

Извлечённое тепло можно использовать для обогрева домов или теплиц. По расчётам, это позволит снизить расходы на отопление до 40% и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу — до 1 тыс. тонн на объект за 20 лет.