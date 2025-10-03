В МГУ опровергли устоявшееся мнение о белковом составе рибосом

Рибосомы — это молекулярные «машины», синтезирующие белки. Ранее считалось, что в клетке все рибосомы одного организма имеют одинаковый состав. Ученые МГУ проверили это на миторибосомах дрожжей, органелл, сохраняющих собственный геном и систему синтеза белков.

Для эксперимента исследователи модифицировали гены выбранных рибосомных белков, добавив «метку», которая прочно связывается с антителами. Это позволило отделить фракции миторибосом с конкретными белками и провести количественный протеомный анализ. Результаты показали, что разные фракции рибосом содержат различный набор белков.

Следующим шагом станет изучение функционального значения этого явления с помощью структурных исследований.