В МГУ создали светящиеся метки-хамелеоны для защиты денег и музейных экспонатов

Эти специальные метки светятся под ультрафиолетом и меняют цвет в зависимости от условий. Они обеспечивают три уровня защиты. Во-первых, элементы метки по-разному светятся под лампами с разной длиной волны. Например, красный цвет может становиться зелёным. Во-вторых, цвет может меняться при нагревании, например, от тёплого воздуха фена. В-третьих, цвет изменяется при контакте с определёнными химическими веществами — иногда это обратимо, а иногда нет.

Такие метки могут помочь не только в защите банкнот, но и в своевременном обнаружении подмены музейных предметов. Учёные подчёркивают: составы можно создавать под конкретный заказ, и они будут уникальны — то есть, их невозможно будет подделать.