В МГУ восстановили лицо мумии возрастом более 3000 лет

Мужчина, чей рост составлял около 165−169 см, умер в возрасте 40−60 лет. Исследования показали, что при мумификации использовали сложный состав бальзама — более 200 веществ, включая смолу сосны. Подготовка к бальзамированию включала удаление мозга через нос и эвисцерацию — извлечение внутренних органов через разрез сбоку живота, после чего их помещали обратно высушенными.

Сохранившиеся погребальные ткани и бинты были стандартного качества. Компьютерная томография и хроматография позволили определить пол, возраст и состав бальзамирующих веществ. На костях обнаружены возрастные изменения — костные разрастания на бедрах.