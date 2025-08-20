Наука и технологии
Опубликовано 20 августа 2025, 19:54
1 мин.

В МГУ восстановили лицо мумии возрастом более 3000 лет

Российские ученые провели комплексное исследование мумии древнего египтянина из коллекции Музея антропологии МГУ. Тело, привезенное в Россию в XIX веке, датируется примерно 3080 лет назад, эпохой XVIII-XIX династий Нового царства. Реконструкцию лица ученые сделали по методу Михаила Герасимова.
Мужчина, чей рост составлял около 165−169 см, умер в возрасте 40−60 лет. Исследования показали, что при мумификации использовали сложный состав бальзама — более 200 веществ, включая смолу сосны. Подготовка к бальзамированию включала удаление мозга через нос и эвисцерацию — извлечение внутренних органов через разрез сбоку живота, после чего их помещали обратно высушенными.

Сохранившиеся погребальные ткани и бинты были стандартного качества. Компьютерная томография и хроматография позволили определить пол, возраст и состав бальзамирующих веществ. На костях обнаружены возрастные изменения — костные разрастания на бедрах.

Мумия попала в Москву благодаря профессору Александру Бабухину, который привез её из Египта и передал основателю музея Дмитрию Анучину. Точные обстоятельства приобретения неизвестны.

Исследование проводили сотрудники МГУ совместно со Сколтехом и Институтами РАН.