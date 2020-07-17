В Microsoft запланировали массовые увольнения

СМИ сообщили, что Microsoft уволит тысячу человек. Компания не называет отделы и страны, в которых пройдут сокращения.

Отмечается, что такой шаг Microsoft может быть не связан с её финансовыми показателями. По результатам третьего квартала финансового года выручка компании составила $35,02 млрд, что неплохо.

Любопытнее то, что среди сотрудников, которых планируется уволить, есть специалисты новостной службы. Недавно стало известно, что Microsoft передала часть их обязанностей искусственному интеллекту.

Также журналисты пишут, что компания может уволить сотрудников офлайн-магазинов. Ранее СМИ сообщили, что Microsoft хочет избавиться от мировой сети розничных магазинов, оставив лишь четыре точки продаж.