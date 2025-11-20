В МИФИ создали «молекулярный детектор» для криминалистики, науки и медицины

Теперь страна сможет частично закрыть потребности в них — до 70−80% ежегодного спроса. Прибор позволяет точно определять молекулярный, элементный и изотопный состав веществ. Работа основана на измерении соотношения массы и заряда ионов.

Внутри устройства молекулы ионизируются, проходят через три квадрупольных фильтра: первый отбирает молекулы-«предшественники», второй фрагментирует их, третий фиксирует полученные ионы-продукты. В сочетании с жидкостным хроматографом это позволяет точно идентифицировать компоненты проб.

Масс-спектрометр пригодится в медицине, в фармацевтике, а также в агропроме, ветеринарии и пищевой промышленности. Прибор будет полезен и в криминалистике, для анализа вещественных доказательств и токсикологических исследований.

Документации на прибор присвоят литеру «О1». Серийный выпуск готовится.