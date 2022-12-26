В Минцифры предложили штрафовать компании на 500 млн рублей за утечки данных пользователей

500 млн рублей компания должна будет заплатить, если допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и, например попыталась скрыть инцидент. Смягчающими обстоятельствами могут быть «возмещение ущерба двум третям пострадавших от утечки», а также сертификация «всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности».

Эксперты говорят, что «раньше было дешевле заплатить штраф, чем внедрить средства защиты, если утечка персональных данных не влечёт репутационных рисков».