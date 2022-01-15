В Минцифры рассказали, как защититься от мошенников на Госуслугах

В ведомстве напомнили, что сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Нельзя передавать третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию.

Сообщается, что служба поддержки «Госуслуг» уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Так, перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Можно указать и секретное слово, которое будет запрашиваться перед вводом кода из SMS.

Также отмечается, что в службе поддержки «Госуслуг» нет всплеска обращений по факту кражи учётных записей. Если же вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на «Госуслугах», то нужно: