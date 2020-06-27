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В Минкомсвязи прокомментировали «опасность» 5G
Пора перестать верить различным теориям заговоров
В последнее время немало людей стали верить в то, что сети пятого поколения могут негативно влиять на здоровье. В Минкомсвязи прокомментировали «опасность» 5G.
Замглавы ведомства Олег Иванов заявил, что опасения людей по поводу связи пятого поколения необоснованны. Иванов пояснил, что технология 5G использует схожий с уже имеющимися сетями диапазон частот.
«5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница», — отметил замминистра.
Он также напомнил, что в России соблюдаются одни из самых жёстких в мире санитарных норм по электромагнитному излучению. Эти нормы даже сдерживают развитие сетей связи.
По словам Иванова, сейчас в России функционируют 15 опытных зон 5G в различных городах. Полноценного покрытия, впрочем, всё ещё нет.