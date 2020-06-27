В Минкомсвязи прокомментировали «опасность» 5G

Замглавы ведомства Олег Иванов заявил, что опасения людей по поводу связи пятого поколения необоснованны. Иванов пояснил, что технология 5G использует схожий с уже имеющимися сетями диапазон частот.

«5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница», — отметил замминистра.

Он также напомнил, что в России соблюдаются одни из самых жёстких в мире санитарных норм по электромагнитному излучению. Эти нормы даже сдерживают развитие сетей связи.

По словам Иванова, сейчас в России функционируют 15 опытных зон 5G в различных городах. Полноценного покрытия, впрочем, всё ещё нет.