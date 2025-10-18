В Минобрнауки изучили внедрение ИИ в высшее образование

Главная цель — снизить рутинную нагрузку, ускорить обработку информации и освободить время для творческой и аналитической работы.

При этом в Минобрнауки подчеркнули необходимость учитывать риски, связанные с внедрением технологий, включая генеративные нейросети. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, этики и достоверности создаваемого ИИ контента.

Использование нейросетей должно не только облегчать выполнение рутинных задач, но и способствовать развитию когнитивных способностей, критического мышления и социальных навыков у студентов. Важна также подготовка преподавателей и исследователей к работе с новыми технологиями.