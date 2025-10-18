В Минобрнауки изучили внедрение ИИ в высшее образование

Опубликовано 18 октября 2025, 22:451 мин.
В Минобрнауки изучили внедрение ИИ в высшее образованиеИ науку в целом
Минобрнауки России изучает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) в высших учебных заведениях и научной деятельности, пишут Известия со ссылкой на РИА Новости. В министерстве пояснили, что рассматривается широкий спектр вариантов применения ИИ для помощи студентам и исследователям.
© Ferra.ru
Главная цель — снизить рутинную нагрузку, ускорить обработку информации и освободить время для творческой и аналитической работы.
При этом в Минобрнауки подчеркнули необходимость учитывать риски, связанные с внедрением технологий, включая генеративные нейросети. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, этики и достоверности создаваемого ИИ контента.
Использование нейросетей должно не только облегчать выполнение рутинных задач, но и способствовать развитию когнитивных способностей, критического мышления и социальных навыков у студентов. Важна также подготовка преподавателей и исследователей к работе с новыми технологиями.
Источник:Известия
Автор:Максим Многословный