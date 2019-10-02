В Минздраве России признали безопасность продуктов с ГМО

«Не было доказательств никаких научных принято научным сообществом того, что ГМО могут быть вредны. Это просто новый уровень селекционных подходов и просто обычная пища», — отметила руководительница лаборатории биотехнологии и безопасности пищи Минздрава России.

Она также объяснила, зачем производители продуктов ставят маркировку «Без ГМО» на упаковки продуктов. По её словам, делается это исключительно для соблюдения прав потребителей на информацию. Надпись не предупреждает об отсутствии «опасности», как многие думают.