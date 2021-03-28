В мире начали вводить цифровые паспорта вакцинации

В Японии специальный сертификат, подтверждающий вакцинацию, будет доступен в мобильном приложении. Его можно будет предъявлять при посадке в самолёт или регистрации в отеле. То есть введение цифровых паспортов вакцинации должно будет облегчить возобновление международного сообщения.

В Нью-Йорке запустили бесплатную платформу Excelsior Pass. Она помогает американцам подтвердить наличие отрицательного теста на коронавирус или наличие антител. Ньюйоркцы смогут использовать Excelsior Pass для доступа на различные общественные мероприятия.

Ранее Европейская комиссия также показал проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19. Его внедрят летом.