В мире появится первый «Биткойн-сити»

Как сообщил Букеле, город, который расположится в восточном регионе, будет получать геотермальную энергию от вулкана. С его жителей не будут взимать никаких налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). «Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите», — приводит слова Букеле Reuters.

По словам президента, половина взимаемого НДС будет использоваться для финансирования строительства города, а другая половина будет использоваться для оплаты таких услуг, как вывоз мусора.

Напомним, Сальвадор в сентябре стал первой страной в мире, которая приняла биткойн в качестве законного платёжного средства.