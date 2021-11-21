Наука и технологии
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В мире появится первый «Биткойн-сити»Его построит Сальвадор
Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что планирует построить первый в мире «Биткойн-сити». Он будет финансироваться за счёт облигаций, обеспеченных биткойнами.
Как сообщил Букеле, город, который расположится в восточном регионе, будет получать геотермальную энергию от вулкана. С его жителей не будут взимать никаких налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). «Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите», — приводит слова Букеле Reuters.
По словам президента, половина взимаемого НДС будет использоваться для финансирования строительства города, а другая половина будет использоваться для оплаты таких услуг, как вывоз мусора.
Напомним, Сальвадор в сентябре стал первой страной в мире, которая приняла биткойн в качестве законного платёжного средства.
Источник: Reuters