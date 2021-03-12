Наука и технологии
Сегодня в 20:25
В мире стало рождаться намного больше близнецов
Учёные назвали причины
Анализ показал, что в мире стало рождаться больше близнецов. С 1980-х годов число таких детей выросло на треть. Сейчас каждый 42-й рождённый ребенок является близнецом.
Учёные предположили, что причин тому несколько. Во-первых, стала более доступной репродуктивная медицина. Среди её средств — методы ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), стимуляция яичников и искусственное оплодотворение. Во-вторых, люди во многих странах стали рожать позже. Считается, что с возрастом матери увеличивается вероятность появления двойни.
Как пишет «Популярная механика», увеличилось число близнецов в европейских странах, в Северной Америке и Азии. Например, в Северной Америке стало появляться на 71% больше двойняшек с 80-х.
В основном выросла частота появления дизиготных близнецов, то есть детей из двух разных яйцеклеток.