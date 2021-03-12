В мире стало рождаться намного больше близнецов

Учёные предположили, что причин тому несколько. Во-первых, стала более доступной репродуктивная медицина. Среди её средств — методы ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), стимуляция яичников и искусственное оплодотворение. Во-вторых, люди во многих странах стали рожать позже. Считается, что с возрастом матери увеличивается вероятность появления двойни.

Как пишет «Популярная механика», увеличилось число близнецов в европейских странах, в Северной Америке и Азии. Например, в Северной Америке стало появляться на 71% больше двойняшек с 80-х.

В основном выросла частота появления дизиготных близнецов, то есть детей из двух разных яйцеклеток.