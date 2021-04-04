Наука и технологии
Сегодня в 15:05
В мире впервые родился мальчик с тремя пенисами
Но два из них были не функциональными
В иракском городе Дахук родился мальчик с тремя пенисами. Иногда на свет появляются дети с двумя половыми членами, а указанная выше патология была описана в научном журнале в первый раз.
Что любопытно, наличие у ребёнка трёх пенисов увидели не сразу после рождения, а спустя три месяца. Родители заметили у мальчика на мошонке что-то похожее на опухоль и два непонятных выступа на коже. Они показали ребёнка врачу. Как оказалось, этими выступами были два дополнительных пениса. У них не было уретры, и только у одного лишнего полового члена имелась головка.
Врачи удалили ребёнку дополнительные пенисы. За пациентом после операции наблюдали в течение года. Нежелательных последствий у него не обнаружилось.
Что стало причиной патологии, неясно.