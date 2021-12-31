В мире зарегистрировали первый случай флуроны

Такое заболевание выявили у роженицы из Израиля. Она не была привита. В итоге женщина заразилась гриппом и коронавирусом одновременно. К счастью, сейчас она чувствует себя хорошо.

«У неё были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», — сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» профессор Арнон Вижницер.

Сейчас в Министерстве здравоохранения страны изучают необычный случай. Специалисты не исключают, что есть ещё случаи параллельного заражения, но пока они не были диагностированы.

В России тем временем, по слуха, готовятся к очередной волне коронавируса после праздников.