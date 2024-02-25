В MIT на 3D-принтере впервые напечатали электромагнит

Соленоиды, по сути, электромагниты, образованные катушкой, намотанной на магнитный сердечник, являются фундаментальными элементами бесчисленных электронных устройств. Эта новая технология 3D-печати устраняет необходимость в процессах последующей сборки, что потенциально снижает количество дефектов и повышает общее качество. Кроме того, исследователи настроили принтер для работы с передовыми материалами, что позволило создать соленоиды, способные выдерживать вдвое больший электрический ток и генерировать магнитное поле в три раза сильнее по сравнению с другими версиями, напечатанными на 3D-принтере.

3D-печать обладает огромным потенциалом и за пределами Земли. При освоении космоса транспортировка запасных частей может быть невероятно дорогой и занимать годы. Эта технология может стать переломным моментом. Вместо того чтобы доставлять детали на Марс, можно просто передавать файлы для 3D-печати, что позволит изготавливать их на месте — такое видение разделяет Луис Фернандо Веласкес-Гарсия, ведущий исследователь проекта.