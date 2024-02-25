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Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2024, 00:00
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В MIT на 3D-принтере впервые напечатали электромагнит

Прорыв в производстве электроники
Представьте, что вы можете создавать сложную электронику, например аппараты для диализа, используя только 3D-принтер. Такой подход может не только снизить затраты и устранить отходы, но и сделать важнейшие медицинские технологии более доступными в регионах с ограниченными ресурсами. Хотя полностью 3D-печатной электронике еще предстоит преодолеть препятствия, исследователи из MIT сделали значительный шаг вперед. Они стали пионерами в создании полностью 3D-печатных электромагнитов.

Соленоиды, по сути, электромагниты, образованные катушкой, намотанной на магнитный сердечник, являются фундаментальными элементами бесчисленных электронных устройств. Эта новая технология 3D-печати устраняет необходимость в процессах последующей сборки, что потенциально снижает количество дефектов и повышает общее качество. Кроме того, исследователи настроили принтер для работы с передовыми материалами, что позволило создать соленоиды, способные выдерживать вдвое больший электрический ток и генерировать магнитное поле в три раза сильнее по сравнению с другими версиями, напечатанными на 3D-принтере.

3D-печать обладает огромным потенциалом и за пределами Земли. При освоении космоса транспортировка запасных частей может быть невероятно дорогой и занимать годы. Эта технология может стать переломным моментом. Вместо того чтобы доставлять детали на Марс, можно просто передавать файлы для 3D-печати, что позволит изготавливать их на месте — такое видение разделяет Луис Фернандо Веласкес-Гарсия, ведущий исследователь проекта.

Источник:Tech Xplore
Автор:Максим Многословный
Теги:
#магнит
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#разработка