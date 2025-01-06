В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 года

Ошибка Google

ИИ Gemini компании Google, направленный на поощрение разнообразия, был ненадолго остановлен после того, как он он создал изображения чернокожих викингов и женщин-пап, когда его просили исторически достоверные изображения.

Starliner компании Boeing

Космический корабль Starliner провалил важнейшую тестовую миссию, в результате чего астронавты NASA застряли на МКС на месяцы, а глава космического и оборонного подразделения Boeing был впоследствии уволен.

Фиаско обновления CrowdStrike

Неисправное обновление от CrowdStrike вызвало массовые сбои в работе систем по всему миру, помешало полетам и привело к судебному иску на 500 миллионов долларов.

Крах вертикальной фермы

Компания Bowery, специализирующаяся на «вертикальном земледелии», объявила о банкротстве после того, как инфекции растений и высокие затраты помешали ее работе.