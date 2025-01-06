Наука и технологии
Опубликовано 06 января 2025, 16:30
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В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 года

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MIT Technology Review опубликовал свой ежегодный список самых больших технологических неудач года. Среди заметных провалов: Google, Boeing и CrowdStrike.
В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 года
© Ferra

Ошибка Google

ИИ Gemini компании Google, направленный на поощрение разнообразия, был ненадолго остановлен после того, как он он создал изображения чернокожих викингов и женщин-пап, когда его просили исторически достоверные изображения.

Starliner компании Boeing

Космический корабль Starliner провалил важнейшую тестовую миссию, в результате чего астронавты NASA застряли на МКС на месяцы, а глава космического и оборонного подразделения Boeing был впоследствии уволен.

Фиаско обновления CrowdStrike

Неисправное обновление от CrowdStrike вызвало массовые сбои в работе систем по всему миру, помешало полетам и привело к судебному иску на 500 миллионов долларов.

Крах вертикальной фермы

Компания Bowery, специализирующаяся на «вертикальном земледелии», объявила о банкротстве после того, как инфекции растений и высокие затраты помешали ее работе.

В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 года

© Ferra

Взрывные пейджеры в Ливане

Тайная операция Израиля с использованием пейджеров, начиненных взрывчаткой, привела к жертвам и вызвала сомнения в законности этой тактики.

Упадок 23andMe

Компания, занимающаяся анализом генов, столкнулась с финансовым крахом и проблемами с руководством.

ИИ-мусор

Всплеск контента, созданного искусственным интеллектом, наводнил онлайн-платформы некачественной и вводящей в заблуждение информацией.

Неудачи на углеродном рынке

Такие ключевые игроки, как Nori и Running Tide, закрылись из-за низкого спроса и проблем с доверием к схемам компенсации выбросов углерода.