В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 года

В MIT назвали 8 вопиющих технологических провалов 2024 годаСогласны?
Ошибка Google
ИИ Gemini компании Google, направленный на поощрение разнообразия, был ненадолго остановлен после того, как он он создал изображения чернокожих викингов и женщин-пап, когда его просили исторически достоверные изображения.
Starliner компании Boeing
Космический корабль Starliner провалил важнейшую тестовую миссию, в результате чего астронавты NASA застряли на МКС на месяцы, а глава космического и оборонного подразделения Boeing был впоследствии уволен.
Фиаско обновления CrowdStrike
Неисправное обновление от CrowdStrike вызвало массовые сбои в работе систем по всему миру, помешало полетам и привело к судебному иску на 500 миллионов долларов.
Крах вертикальной фермы
Компания Bowery, специализирующаяся на «вертикальном земледелии», объявила о банкротстве после того, как инфекции растений и высокие затраты помешали ее работе.
Взрывные пейджеры в Ливане
Тайная операция Израиля с использованием пейджеров, начиненных взрывчаткой, привела к жертвам и вызвала сомнения в законности этой тактики.
Упадок 23andMe
Компания, занимающаяся анализом генов, столкнулась с финансовым крахом и проблемами с руководством.
ИИ-мусор
Всплеск контента, созданного искусственным интеллектом, наводнил онлайн-платформы некачественной и вводящей в заблуждение информацией.
Неудачи на углеродном рынке
Такие ключевые игроки, как Nori и Running Tide, закрылись из-за низкого спроса и проблем с доверием к схемам компенсации выбросов углерода.