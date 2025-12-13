В MIT создали «робо-лианы» для поднятия людей и других хрупких предметов

Роботы сделаны из длинных надувных труб, которые, увеличиваясь, выворачиваются наружу и растут, как лианы. Продвигаясь вперед, они оборачиваются вокруг объекта, а затем соединяются с базой и формируют замкнутую петлю. Специальный зажим фиксирует форму, после чего лебедка аккуратно подтягивает «лиану».

В испытаниях такие роботы пробирались в узкие места, проходили через беспорядок и удерживали нестабильные грузы, с которыми обычные захваты не справляются.

Команда также создала компактную версию для роботизированных рук. Она успешно подняла разные предметы — от гантелей до мячей — даже в тесном пространстве.