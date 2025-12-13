В MIT создали «робо-лианы» для поднятия людей и других хрупких предметов

Опубликовано 13 декабря 2025, 17:151 мин.
В MIT создали «робо-лианы» для поднятия людей и других хрупких предметовВдохновленные растениями
Инженеры из MIT и Стэнфорда создали мягких роботов, которые работают по принципу вьющихся садовых растений. Эти «робо-лианы» могут обвиваться вокруг предметов, аккуратно их захватывать и поднимать. Крупная версия способна безопасно поднять человека.
Роботы сделаны из длинных надувных труб, которые, увеличиваясь, выворачиваются наружу и растут, как лианы. Продвигаясь вперед, они оборачиваются вокруг объекта, а затем соединяются с базой и формируют замкнутую петлю. Специальный зажим фиксирует форму, после чего лебедка аккуратно подтягивает «лиану».
В испытаниях такие роботы пробирались в узкие места, проходили через беспорядок и удерживали нестабильные грузы, с которыми обычные захваты не справляются.
Команда также создала компактную версию для роботизированных рук. Она успешно подняла разные предметы — от гантелей до мячей — даже в тесном пространстве.