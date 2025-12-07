В MIT создали робота-пчелу с ИИ на борту

Робот размером 40×40×9 мм и весом 750 мг способен выполнять в воздухе сложные трюки — сальто, резкие развороты и т. д.

Ключом к таким возможностям стала особая система управления на основе искусственного интеллекта. Робот оснащен четырьмя независимыми крыльями, каждое из которых совершает 330 взмахов в секунду. Чтобы управлять полетом, система меняет отклонения отдельных крыльев — примерно так же, как это делают насекомые.

Новый алгоритм позволил значительно улучшить характеристики: робот теперь летает на 447% быстрее и ускоряется на 225% лучше предыдущих версий. Он развивает скорость до 7,1 км/ч.

Пока робот летает только в лаборатории — встроенных датчиков у него нет.