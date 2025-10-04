В MIT выяснили, как на самом деле работают литий-ионные батареи

Чтобы разобраться, исследователи проверили более 50 комбинаций электролитов и электродов. Оказалось, что литий-ион может попасть в электрод только вместе с электронами — этот процесс назвали совмещённым переносом иона и электрона (CIET). Электрон одновременно с ионом облегчает вставку лития в электрод, такой механизм точно соответствует экспериментальным данным.

Кроме того, учёные заметили, что состав электролита влияет на скорость процесса. Это открытие даёт возможность создавать батареи, которые будут заряжаться и разряжаться быстрее и работать более эффективно.