В море нашли организмы, замедляющие глобальное потепление

Когда вы приезжаете на море, то чувствуете характерный запах. Он частично связан с молекулами диметилсульфида (ДМС), которые образуются при метаболизме планктонных водорослей. На воздухе ДМС окисляется до молекул, содержащих серу. Эти частицы становятся центрами конденсации, усиливая образование облаков и способствуя понижению температуры воздуха.

Учёные теперь заявили, что источниками ДМС могут служить не только планктонные водоросли, но и бактерии. Это значит, что масштабы влияния метаболитов таких организмов на изменение климата были как минимум недооценены.

Впрочем, это не значит, что человечество спасено. Нам и самим нужно срочно что-то делать, чтобы уберечь планету от катастрофы.

С полной статьёй учёных можно ознакомиться тут.