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В море нашли организмы, замедляющие глобальное потепление

Но они всех не спасут
Научное сообщество имеет консенсус по поводу глобального изменения климата. Все согласны с тем, что на Земле с каждый годом становится теплее. Для человечества это всё может закончиться совсем не хорошо. Но, похоже, «природа» немного отодвигает неминуемый конец.

Когда вы приезжаете на море, то чувствуете характерный запах. Он частично связан с молекулами диметилсульфида (ДМС), которые образуются при метаболизме планктонных водорослей. На воздухе ДМС окисляется до молекул, содержащих серу. Эти частицы становятся центрами конденсации, усиливая образование облаков и способствуя понижению температуры воздуха.

Учёные теперь заявили, что источниками ДМС могут служить не только планктонные водоросли, но и бактерии. Это значит, что масштабы влияния метаболитов таких организмов на изменение климата были как минимум недооценены.

Впрочем, это не значит, что человечество спасено. Нам и самим нужно срочно что-то делать, чтобы уберечь планету от катастрофы.

С полной статьёй учёных можно ознакомиться тут.

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