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В московские кафе и рестораны могут начать впускать по QR-кодам из-за пандемии
Как и в ночные клубы
Недавно мэрия Москвы объявила о введении с 19 октября особого режима доступа в ночные заведения столицы. Посетить их можно только при условии регистрации номеров телефонов — с помощью сканирования QR-кода или через СМС. Журналисты пишут, что этот режим распространится и на московские кафе и рестораны.
Мэр пояснил, что такая мера нужна для оповещения посетителей ночных заведений о возможном контакте с человеком, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
По информации издания «Медуза», если новый режим сработает на ночных клубах и барах, то его введут в кафе и ресторанах. Использование QR-кодов и СМС-регистрации — это эксперимент, который власти пока только планируют оценить. Важно будет узнать, как влияет данная мера на заболеваемость.