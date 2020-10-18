В московские кафе и рестораны могут начать впускать по QR-кодам из-за пандемии

Мэр пояснил, что такая мера нужна для оповещения посетителей ночных заведений о возможном контакте с человеком, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.

По информации издания «Медуза», если новый режим сработает на ночных клубах и барах, то его введут в кафе и ресторанах. Использование QR-кодов и СМС-регистрации — это эксперимент, который власти пока только планируют оценить. Важно будет узнать, как влияет данная мера на заболеваемость.