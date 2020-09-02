В московском метро появится оплата проезда лицом

Эта система будет работать на базе сканов лица пассажиров. Сейчас технологию проверяют вместе с банковскими партнёрами дептранса. Один из этапов испытаний должен завершиться к 1 октября.

Также в ведомстве рассказали, что на всех станциях московского метро с 1 сентября заработала система видеонаблюдения. Эта система поможет отслеживать загруженность поездов. Данная информация будет поступать в городские мобильные приложения, и пассажиры смогут выбирать наиболее свободные вагоны.

«Коммерсант» отмечает, что полноценный запуск системы распознавания лиц в метрополитене может задержаться. Работы по заказу на поставку 12,3 тысячи камер и серверов распознавания лиц для четверти вагонов должны завершить в течение полугода.