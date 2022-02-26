В московском метро сломалась оплата по Apple Pay и Google Pay

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В московском метро сломалась оплата по Apple Pay и Google PayТерминалы обслуживает банк ВТБ
Пользователи сообщили, что не могут зайти в московское метро, так как там не работает оплата через Google Pay и Apple Pay ни на турникетах, ни на терминалах, ни в кассе. Есть информация, что их обслуживает банк ВТБ.
ВТБ, как ряд других банков, попал под санкции США. О том, что с картами этих банков не будут работать Google Pay и Apple Pay стало известно ещё вчера. Центробанк однако не объяснял, коснётся ли это терминалов.
При этом пассажиры не смогли оплатить проезд даже картами других банков, не попавших под санкции. У редактора vc.ru, например, не получилось оплатить проезд через Apple Pay картами «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой проходит без проблем.
Специалист службы поддержки ВТБ сказал, что терминалы в метро не работают из-за санкций. Пользователи Twitter также жалуются на то, что не могут совершить оплату по Apple Pay и Google Pay через терминалы ВТБ в магазинах.
Источник: VC.ru