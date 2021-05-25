В московском метро запустят 5G

По словам мэра, в Москве уже начали реализацию проекта по созданию сети пятого поколения мобильной связи в системе метрополитена. Сергей Собянин добавил, что сейчас технология 5G тестируется на восьми полигонах в Москве.

Пока в России не разворачивают 5G массово из-за того, что один из диапазонов частот, подходящих для технологии, занят военными. Операторы ещё не смогли договориться с ними о передаче диапазона. Ранее компания МТС рассказала, что запускает пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Военные же используют полосу 3,4-3,8 ГГц. Её называют «золотым диапазоном».