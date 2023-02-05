В московском метро запустят беспилотные поезда

В целом, поезд нового поколения сможет вмещать больше пассажиров, «его двери будут рекордно широкими, а внутри станет ещё тише и комфортнее». Также в Москве прорабатывают возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления.

Помимо этого, Собянин сообщил, что в 2023 году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020», которые на 90% сделаны из российских компонентов.